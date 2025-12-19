Barcelona y Girona tendrán el Inuncat en fase de alerta por lluvias intensas este fin de semana

Archivo - Zona inundada por las lluvias, a 4 de noviembre de 2024, en Castelldefels, Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este viernes la alerta del plan Inuncat por la presencia de una bolsa de aire cálida, húmeda e inestable que puede provocar lluvias intensas en la mitad este de Catalunya, concretamente en puntos del litoral y prelitoral de las provincias de Barcelona y Girona hasta el domingo a la madrugada.

Así lo ha explicado a los medios la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, junto al jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, que ha planteado la alta probabilidad de que se superen los 20 l/m2 a partir de este viernes por la tarde, pero siendo el sábado cuando el episodio sea más fuerte.

En este sentido, Segalà ha indicado que las tormentas y las líneas de inestabilidad pueden provocar precipitaciones muy intensas, que pueden ser estáticas e incluso retroalimentarse entre ellas.

De hecho, la predicción meteorológica apunta a que estas tormentas pueden ser como la que se produjo en Badalona (Barcelona) este martes, que provocó la inundación de diversas calles y afectaciones en el transporte público, por lo que Solé ha pedido a la ciudadanía que esté atenta y vigilante durante el fin de semana.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

"Sabemos que son días que hay actividades en el exterior, así que es mejor estar atentos y hacer seguimiento para ver cómo evolucionan las precipitaciones", ha dicho Solé, que ha descartado tener que suspender este tipo de actividades.

Además, con la activación de la alerta de este plan de emergencias, ha explicado que se han puesto en contacto con ayuntamientos de las zonas donde puede haber afectaciones para que estén preparados y buscar un "plan B" para los actos que estén previstos en la calle.

MASA DE AIRE FRÍO EN NAVIDAD

Por otro lado, el Meteocat también ha observado la llegada de una perturbación atlántica que irá acompañada de aire frío y humedad, por lo que se prevé que las temperaturas bajen "bastante" en toda Catalunya a partir del lunes hasta pasados los días de Navidad.

Según ha explicado Segalà, la llegada de esta masa fría no será "extraordinaria", pero ha reconocido que las temperaturas estarán por debajo de la media climática y en el interior de Catalunya se producirán heladas, a pesar de que todavía es pronto para saber cómo funcionarán las precipitaciones de lluvia y nieve.