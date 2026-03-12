Barcelona iluminará de amarillo edificios históricos por el Grand Départ del Tour de Francia

Fiesta de los 100 días hasta el Grand Départ de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Barcelona iluminará de amarillo varios de sus edificios históricos durante la fiesta en la que celebrará la recta final de la llegada del Tour de Francia a la ciudad, que acogerá el Grand Départ en julio, donde también rendirá homenaje a sus entidades ciclistas centenarias.

Durante la fiesta, que tendrá lugar el 26 de marzo, se reconocerá la trayectoria de varios clubes ciclistas que siguen activos desde su fundación, como el Sport Ciclista Català (1912), la Agrupació Ciclista Montjuïc (1917), la Unió Esportiva de Sants (1922) y el Club Ciclista de Gràcia (1929), explica en un comunicado.

Asimismo, tras iniciar la cuenta atrás de los 100 días que restan para el Grand Départ, se iluminarán de amarillo, el color característico del Tour, algunos edificios emblemáticos para reforzar la presencia de la carrera en el espacio público y hacer visible que la ciudad ya está preparada para acoger el evento.

El concejal de Deportes, David Escudé, ha señalado que el inicio de la cuenta atrás será una "fiesta ciudadana, abierta y participativa que muestre el orgullo y entusiasmo" de Barcelona con un hito como el de acoger el Grand Départ.

"Barcelona tiene una gran tradición ciclista y acoger la salida del Tour es una oportunidad histórica para compartirla con todo el mundo", ha añadido Escudé.