Barcelona inspecciona más locales de pública concurrencia por la seguridad estas navidades

BARCELONA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana ha intensificado desde el 2 de diciembre las inspecciones en locales de pública concurrencia vinculados al ocio nocturno, por la seguridad durante estas navidades y especialmente la Nochevieja, preventivamente y para verificar las condiciones técnicas, administrativas y de seguridad.

Lo hace durante la Operació Nadal, un dispositivo global que hasta el 19 de enero combina inspecciones, presencia policial y control viario para asegurar la seguridad, convivencia, movilidad y limpieza, informa el Ayuntamiento de Barcelona este miércoles en un comunicado.

La Guardia Urbana ha inspeccionado, desde el inicio de las actuaciones, l66 locales en los diez distritos, y se han detectado 33 infracciones por incumplimientos diversos.