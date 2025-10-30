Barcelona instalará 500 nuevas cámaras de vigilancia en toda la ciudad hasta 2027 en 4 fases

Archivo - Cámara de seguridad en una calle en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona instalará hasta 500 nuevas cámaras de vigilancia desde finales de este año hasta finales de 2027 de forma progresiva en 4 fases para llegar a todos los distritos de la ciudad y que se sumarán a las 160 que hay actualmente.

Lo ha explicado la Gerente de Seguridad y Prevención del consistorio, Maite Català, en declaraciones a los medios este jueves, en las que ha subrayado que se trata de una herramienta complementaria a la presencia policial para "contribuir a crear mayor seguridad".

La primera fase comenzará este noviembre con la instalación de las primeras 134 cámaras, que se concentrarán en los distritos del Eixample y de Ciutat Vella, y se alargará durante el 2026.

Esta fase incluye la incorporación de cámaras de vigilancia en plaza Catalunya "por primera vez", ya que hasta ahora las cámaras más cercanas al lugar estaban ubicadas en el paseo de Gràcia, Portal de l'Àngel y las Ramblas.

Además, Català ha detallado que de las 134, unas 30 serán renovaciones de los aparatos que les permite aumentar el campo de visión y que, aparte de la ubicación en la plaza Catalunya, otra de las nuevas ubicaciones vigiladas será el paseo Marítimo que va de la plaza del Mar hasta el puerto olímpico.

PRESUPUESTO Y FASES

La primera fase cuenta con un presupuesto de 3,8 millones de euros, mientras que la segunda y tercera fase contarán con unos 4 millones conjuntamente para otras 121 cámaras y su implementación comenzará durante 2026 y se prevé que termine el primer semestre de 2027.

La cuarta y última fase contará con 245 dispositivos y iniciará y finalizará su instalación a lo largo de todo 2027, momento en que terminará el plan de vigilancia del Ayuntamiento y que, sumando a las cámaras actuales, podría llegar a tener un máximo de 660.

Además, la gerente ha afirmado que el objetivo del gobierno municipal es instalar 500 más en el próximo mandato.

ÓRGANOS DE CONTROL

Català ha remarcado la base jurídica para implementar este método de vigilancia y el hecho de mantener el derecho a la intimidad y la imagen y el de la seguridad.

Para que la instalación de los aparatos quede aprobada, la gerencia de Seguridad hace la propuesta a la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya presidida por el TSJC, quien después lo lleva a la Dirección General de Administración de Seguridad, que depende del departamento de Interior de la Generalitat, y es quien confirma la aprobación.

La gerente ha incidido en este proceso para destacar el control que hay a la hora de instalar los dispositivos y "garantizar" los derechos fundamentales de los ciudadanos.

CRITERIOS

Los criterios para elegir y pedir en qué lugar se ubican las cámaras son 3: los espacios con hechos delincuenciales; el estudio de espacios vulnerables de 'Secur'cities' con incidentes con posibles múltiples víctimas; y espacios con conflictos graves de convivencia, como sitios propensos a manifestaciones o fiestas populares.

"Comenzamos poniendo cámaras en los lugares que cumplen con los 3 criterios, por eso Eixample y Ciutat Vella concentran el primer paquete, y después vamos ubicando en función de estos criterios", ha sostenido Català.