Barcelona invertirá 40 millones para rehabilitar 22 kilómetros de alcantarillado entre 2025 y 2027

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, atiende a los medios desde el alcantarillado de la ciudad. - EUROPA PRESS

Bonet destaca la importancia del mantenimiento de la red para prevenir inundaciones

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona rehabilitará y renovará 22 kilómetros de alcantarillado entre 2025 y 2027 con una inversión de 40,6 millones de euros, en el marco del Pla Endreça para mejorar el espacio público de la ciudad.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios este viernes la primera teniente de alcalde del consistorio, Laia Bonet, en las que ha precisado que se rehabilitarán 13 kilómetros de red y se construirán otros 9 nuevos para mejorar la capacidad hidráulica y reducir los malos olores.

"Aquí nos jugamos el buen funcionamiento de la ciudad en términos de episodios del día a día, pero también en los de lluvias intensas", ha sostenido.

Ha remarcado que con el cambio climático las lluvias intensas serán cada vez más frecuentes, un hecho que los "obliga" a reforzar la red de alcantarillado con grandes colectores y depósitos pluviales.

Así, serán en total 201 actuaciones repartidas en los 10 distritos de la ciudad, con 50 intervenciones previstas este 2025, 121 en 2026 y 30 más en 2027, que permitirán renovar "tramos dañados y alargar la vida útil de la infraestructura".

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

El plan busca prevenir obstrucciones, evitar hundimientos en la vía pública, facilitar el mantenimiento de la red y mejorar la calidad ambiental de los barrios, reduciendo la huella de carbono del sistema de saneamiento.

Barcelona cuenta con 1.985 kilómetros de alcantarillado y 15 depósitos de retención de aguas pluviales, con una capacidad de 447.000 metros cúbicos, que, según Bonet, son los que "dan la capacidad adicional en momentos de lluvias intensas para retener y acumular la intensidad de la lluvia para que no se colapse la red".

El Ayuntamiento trabaja además en nuevas infraestructuras como el depósito de Prim, con una capacidad de 94.000 metros cúbicos y una inversión superior a 50 millones, y en la ampliación del colector de la Diagonal para aumentar la resiliencia climática.