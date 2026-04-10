El Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó regará pistas y jardines con agua reutilizada

Archivo - El director del Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, Tommy Robredo. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó reutilizará las aguas de los vestuarios y pluviales para el riego de las pistas y jardinería, gracias a un sistema de filtración y tres depósitos de agua con capacidad para 75.000 litros de agua, informa este viernes en un comunicado.

La 73 edición del torneo se disputará entre el 13 y el 19 de abril en el Real Club de Tenis Barcelona-1899 en Barcelona, y contará con la presencia de jugadores como Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Alex de Miñaur o Félix Auger-Aliassime, además de 100.000 visitantes.

Junto al sistema de reutilización del agua, el torneo ha destacado la incidencia en el ámbito de la accesibilidad, a la que ha destinado 300.000 euros para eliminar escaleras y otras barreras arquitectónicas del evento, y también social, con hasta tres jóvenes con una discapacidad intelectual en los equipos de recogepelotas.

"Además de lo deportivo, el Barcelona Open Banc Sabadell siempre ha destacado por su labor fuera de las pistas, tanto a nivel social como de sostenibilidad y accesibilidad. Este año el torneo sigue siendo pionero y referente en estos ámbitos", explica los responsables del torneo.

Esta próxima edición incorpora novedades como una sesión nocturna, un torneo sub-21, que ya ha tenido lugar, la mejora y modernización de algunos espacios del club o la puesta en marcha de una aplicación oficial renovada para los aficionados.