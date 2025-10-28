Barcelona prohíbe las rutas de alcohol en toda la ciudad durante las 24 horas del día

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El decreto del Ayuntamiento de Barcelona que prohíbe las rutas de alcohol en la ciudad durante las 24 horas del día y que prevé denunciar a los organizadores entrará en vigor este miércoles, ha informado el consistorio este martes en un comunicado.

El objetivo de la regulación, que se aprobó inicialmente este agosto, es "proteger el descanso de los vecinos y la salud de los participantes".

La norma también prohíbe la difusión publicitaria "por cualquier medio" este tipo de actividades.

Hasta ahora, las rutas alcohólicas estaban restringidas en Ciutat Vella desde 2012 y en el Eixample desde este junio, protegiendo el horario nocturno de 19 a 7 horas.

El consistorio ha explicado que después de detectar que la actividad se producía todo el año y a cualquier hora del día, ha ampliado la restricción a toda la ciudad y a todas horas.