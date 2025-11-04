Barcelona recibirá 26,6 millones del Gobierno para construir vivienda asequible

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una visita a una promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible en Lleida, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión de 26,57 millones de euros en subvenciones directas por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para financiar la construcción de vivienda asequible en la provincia de Barcelona, informa el Ministerio en un comunicado este martes.

En concreto, otorgará subvenciones de 15,78 millones de euros al Ayuntamiento de Barcelona y de 5,4 millones al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para la promoción de viviendas con destino al alquiler asequible o social.

Asimismo, concederá otros 5,4 millones de euros a la Diputación de Barcelona para el mismo fin, dada la necesidad de "fortalecer el parque de vivienda asequible existente en la zona objeto de intervención, que deben atenderse de manera urgente".