Barcelona registra 17.461 denuncias por conductas contra la convivencia entre febrero y junio

La comisionada de Convivencia de Barcelona, Montserrat Surroca, y el intendente mayor de la Guardia Urbana de Barcelona, Benito Granados, en declaraciones a los medios este miércoles en el Ayuntamiento de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha registrado un total de 17.461 denuncias por conductas que generan molestias vecinales y afectan a la convivencia ciudadana entre el 15 de febrero y el 30 de junio de este 2026, en el marco de los primeros 4 meses y medio de vigencia de la nueva Ordenanza de Convivencia.

Lo ha explicado este miércoles la comisionada de Convivencia de Barcelona, Montserrat Surroca, en declaraciones a los periodistas, en las que ha señalado que ha habido una reducción del 32,7% de las denuncias, ante las 25.956 registradas en el mismo periodo del año anterior.

Destaca que el descenso ha sido "sobre todo" por el descenso de denuncias por el consumo de alcohol en el espacio público, con 6.839 frente a las 18.015 del mismo periodo del año pasado, lo que supone una reducción del 62,1%.

De las 6.839, 6.504 son por consumo de alcohol; 165 por consumo en grupos de 3 o más personas con riesgo de consumo masivo; 36 por consumo en zonas especialmente protegidas del ruido, y 42 por consumo en espacios frecuentados por menores o con riesgo de incitar al consumo.

Surroca explica que el descenso de denuncias se debe a la entrada en vigor de la nueva normativa que ha "redefinido y modulado" los criterios para poner denuncias, centrándose en aquellas conductas que tienen un impacto real sobre la convivencia, e insiste que el objetivo "no es ir a sancionar", sino también buscar alternativas a la sanción, como la prevención y la corresponsabilidad ciudadana.

Por otro lado, el intendente mayor de la Guardia Urbana de Barcelona, Benito Granados, ha señalado que las denuncias han bajado porque anteriormente "debía haber una cierta inflación" y que la nueva ordenanza se centra en las conductas que efectivamente provocan perjuicios a los vecinos, lo que hace que se reduzcan las denuncias.

TIPOLOGÍAS

Entre las conductas más denunciadas está el comercio ambulante no autorizado de alimentos, bebidas y otros productos (4.538 denuncias, suben un 13%), realizar necesidades fisiológicas en la vía pública (3.136, un 15,2% más) y otras conductas de embrutecimiento (1.698, suben un 310,1%), actividades y prestación de servicios no autorizados (590, un 13,7% más) y uso impropio del espacio público (481, un 1.018,6% más), entre otras.

Surroca ha hecho referencia a este incremento de las denuncias por ensuciar el espacio público y perturbar la convivencia de los vecinos; y Granados ha explicado que, en el marco del Pla Endreça, están denunciando más estas situaciones de ensuciar el espacio público: "Que no haya la relajación que veníamos arrastrando".

En estos 4 meses se han registrado 289 denuncias por orinar o defecar en las inmediaciones de establecimientos de concurrencia pública; 41 por hacerlo en calles de 4 metros o menos de ancho, y 11 por hacerlo en inmediaciones de lavabos públicos abiertos.

También destaca el incremento de las denuncias por escupir en el espacio público, que "prácticamente se duplican", pasando de 182 a 363.

La Guàrdia Urbana ha registrado 13.416 actuaciones por abandono de productos destinados a la venta ambulante, y se detectan incrementos en las denuncias por colaboración con vendedores ambulantes no autorizados (un 76,4% más); por venta ambulante sin ocupación de la vía pública (un 77,6% más); y por venta ambulante con ocupación de la vía pública (un 18,6% más).

DISTRITOS

Por distritos, Ciutat Vella es el que concentra el volumen principal de intervenciones, con 7.036 denuncias, seguida de Sant Martí con 2.848, Sarrià-Sant Gervasi con 2.368, Les Corts con 1.138, Nou Barris con 1.069 y Gràcia con 886.

Granados indica que Sarrià-Sant Gervasi es "bastante pacífica" pero que cuenta con la calle Tuset, donde la Guàrdia Urbana ha incrementado su dispositivo por el ocio nocturno, aunque señala que en verano es una zona que perderá protagonismo y, en cambio, los casos se trasladarán a la zona del puerto marítimo.

SANCIONES

Durante el periodo analizado (15 de febrero al 30 de junio) la Oficina de Convivència ha impuesto 11.557 sanciones y ha registrado 4.740 expedientes pagados: una parte relevante de los expedientes continúa en fase de tramitación administrativa y provienen de denuncias anteriores al periodo analizado.

Granados ha remarcado que la nueva ordenanza ha reforzado la capacidad "disuasiva" del régimen sancionador, con sanciones de hasta 1.500 euros por consumo de alcohol en espacios frecuentados por menores o de hasta 500 euros por hacer necesidades en las inmediaciones de establecimientos de concurrencia pública.

En el periodo analizado, los expedientes de medidas alternativas a la sanción gestionados por la Oficina de Convivència han aumentado 169,8%, pasando de 96 a 259 expedientes; y durante la implantación de la nueva ordenanza más de 260 profesionales han participado en sesiones para garantizar una aplicación "homogénea" del nuevo marco.