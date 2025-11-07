Barcelona renovará 17 medianeras como "síntesis" de la transformación de su paisaje urbano

Render de la medianera ganadora de Sants-Montjuïc, en el Jardí de Francesc Masclans i Girvès - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona renovará 17 medianeras en 10 puntos de la ciudad, uno por distrito, como "síntesis" del trabajo que está haciendo el consistorio para transformar el paisaje urbano de la ciudad, aprovechando la Capitalidad Mundial de la Arquitectura en 2026.

Según ha explicado este viernes la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, junto a la arquitecta jefa del Ayuntamiento, Maria Buhigas, los 10 proyectos, surgidos de un Concurso Internacional de Ideas dirigido a jóvenes arquitectos convocado en 2024, se abordarán durante el año que viene.

Mientras tanto, la exposición 'De mitgeres a façanes' acogerá tanto las ideas originales como los proyectos finales en el antiguo edificio de la Editorial Gustavo Gili, que se podrá visitar de jueves a domingo de forma gratuita.

Bonet ha sostenido que los 10 proyectos demuestran cómo la arquitectura "puede abordar tanto lo que pasa dentro como lo que pasa fuera de los edificios" para mejorar la vida de la gente y, a la vez, transformar la ciudad.

MEDIANERAS

Tras seleccionar los ganadores, el equipo del Instituto Municipal de Paisaje Urbano de Barcelona se ha dedicado a aterrizar las ideas de los arquitectos a nivel técnico y estructural, y posteriormente se han puesto en común con los vecinos.

"Hemos tomado nota de sus sugerencias, de sus propuestas, de sus necesidades y hemos acordado la futura transformación que abordaremos en las medias en las que viven", ha explicado Bonet, que ha celebrado la buena recepción de los proyectos.