Barcelona reúne a 40 entidades en el Comité Asesor del Distrito 11 de Ciudades de Palestina

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha reunido a 40 entidades para formar parte del Comité Asesor del proyecto Distrito 11 de Ciudades de Palestina, que presidirá el exdirector de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Manel Vila.

El alcalde, Jaume Collboni, junto a la teniente de alcalde y responsable del Distrito 11, Maria Eugènia Gay, ha presentado el proyecto este martes como un "salto cualitativo muy importante en la tradición de solidaridad de Barcelona".

También ha dicho que, pese al cese de hostilidades, "es obvio que la herida que ha dejado abierta tardará muchos años en superarse", punto en el que entra en juego el programa.

"Queremos contribuir a sanar esta herida que no recae solo sobre el pueblo palestino, sino sobre toda la conciencia internacional por haber dejado que esto suceda", ha sostenido Collboni.

LA AYUDA, "DONDE DECIDAN LOS PALESTINOS"

Ha asegurado que los proyectos que se llevan a cabo a través del Distrito 11 no excluye los que puedan realizar otras entidades, aunque Barcelona responderá a las "demandas que hagan" los municipios palestinos.

En este sentido, Vila ha reivindicado que como un distrito más de la ciudad, el consistorio pondrá la ayuda "donde decidan los palestinos", poniendo a su disposición el talento que hay en la capital catalana.

COMITÉ

Ha explicado que el comité tendrá un papel asesor, propositivo y coordinativo, facilitando la relación entre las instituciones implicadas, así como vehiculando las ideas de las ONGs, universidades, colegios profesionales y 'think tanks'.

Se reunirá entre 3 y 4 veces al año y se dividirá en comisiones para organizar los ámbitos que abordará el proyecto, y Vila ha añadido que se aprovechará todo el talento de sus miembros.

Maria Eugènia Gay ha destacado que el comité no será "tan solo un órgano consultivo", sino que facilitará mezclar el rigor técnico con el sentido ético de la ciudad para transferirlo a las ciudades de Palestina.

SARAJEVO

El alcalde barcelonés ha recordado que con este proyecto la ciudad "volverá a escribir una idea de éxito" como fue la del Distrito 11 de Sarajevo, ideada durante la guerra de los Balcanes por el gobierno del alcalde Pasqual Maragall.

Collboni ha anunciado que el alcalde de la capital de Bosnia y Herzgovina le ha contactado para "adherirse al Distrito 11 de Ciudades de Palestina" y colaborar en el programa del que un día su ciudad fue partícipe.

Es la primera ciudad que se suma al programa barcelonés de ayuda a Palestina, en el que Collboni asegura que otros municipios han mostrado interés y que, por tanto, se prevé que se añadan más aliados.