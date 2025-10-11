Barcelona sortea las 234 viviendas públicas de la promoción Illa Acer, en Sants-Montjuïc

Imagen de la promoción de viviendas públicas Illa Acer - AJUNTAMENT DE BARCELONA

172 se adjudicarán en régimen de alquiler asequible y 62 en régimen de superficie

BARCELONA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona sortea este lunes 13 de octubre las 234 viviendas públicas de la promoción Illa Acer, situadas en el barrio de la Marina del Prat Vermell, en el distrito de Sants-Montjuïc.

El acto será ante notario a las 13 horas y se podrá seguir en directo a través de la web del Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial de Barcelona, informa el consistorio en un comunicado este sábado.

La promoción Illa Acer consta de dos bloques y cinco escaleras con 234 viviendas, de las que 172 se adjudicarán en régimen de alquiler asequible y 62 en régimen de superficie.

Esta semana se han publicado las listas definitivas de participantes, con un número asignado de forma aleatoria mediante un sistema informático, con el que participarán en el sorteo.

El teniente de alcalde de Barcelona Jordi Valls ha destacado que "800 personas podrán empezar un proyecto de vida en su barrio o su ciudad, una muestra de la apuesta por garantizar el derecho a quedarse en Barcelona".

Se espera que los primeros vecinos entren a vivir en las viviendas a partir del primer trimestre de 2026, en primer lugar aquellos en régimen de alquiler asequible y, posteriormente, los adjudicados en drecho de superficie, que requieren una tramitación más larga.

"CASI 300 PISOS" SORTEADOS EN OCTUBRE

Según el consistorio, durante este mes de octubre, se han sorteado "casi 300 pisos" públicos, teniendo en cuenta las promociones de la calle del Hospital, 116, y la calle de Sant Martí, 12-16.

Además, esta semana también se han publicado las convocatorias para la adjudicación de 64 viviendas con protección oficial de la promoción Trinitat Nova, en el distrito de Nou Barris.

El gobierno municipal tiene el objetivo de entregar 3.000 llaves de viviendas públicas durante todo el mandato, de las cuales 1.500 ya se han entregado, según el ayuntamiento.