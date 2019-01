Barcelona tramita la retirada de diez medallas franquistas, incluida una a Franco

Publicado 16/01/2019 12:38:59 CET

Varios actos conmemorarán los 80 años de la entrada de las tropas en la ciudad

La comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles iniciar el expediente para retirar 10 medallas franquistas, incluida la de Francisco Franco, mandos militares e instituciones como la Sección Femenina de Falange Española, como han apoyado todos los grupos y los dos ediles no adscritos, excepto el PP, que no se ha posicionado y lo hará en el pleno.

Representantes de BComú, PDeCAT, ERC, PSC y la CUP y de entidades memoriales integradas en el Ateneu de Memòria Popular han celebrado esta medida, que se prevé aprobar definitivamente en el pleno de enero, coincidiendo con el 80 aniversario de la entrada de las tropas franquistas en la ciudad, ha destacado en rueda de prensa el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello.

Ha celebrado la retirada de distinciones a personas e instituciones que "protagonizaron actos terribles de terrorismo de Estado", algo que han impulsado por razones de justicia y también de futuro, como una forma de afirmar que Barcelona está comprometida con la paz y la democracia y, por lo tanto, es antifascista, ha dicho.

"Barcelona se niega a olvidar estos crímenes terribles sin cuya denuncia no podremos construir un futuro justo e igualitario", y ha avanzado que los 80 años de la entrada de las tropas en la ciudad se conmemorarán con eventos como presentaciones de libros, proyección de películas y un acto en el Camp de la Bota que recordará a víctimas de la dictadura fusiladas en ese lugar.

La historiadora Anna Sallés (Amical de Ravensbrück) ha dicho que nadie se puede dormir en la defensa de estos derechos en un momento en que la derecha amenaza derechos sociales que ha costado conseguir, algo en lo que ha coincidido la abogada especialista en violencia machista de Carla Vall (Irídia), que ha pedido ir más allá: "No nos podemos quedar con que no nos maten o no nos violen o no nos hagan pasar miedo".

MEDALLAS QUE SE RETIRARÁN

La medida incluye retirar la Medalla Conmemorativa de los XXV años de Paz, otorgada a Franco en 1964, y la Medalla de Oro a la Sección Femenina de la Falange; a los generales José Solchaga Zala y Agustín Muñoz Grandes; al exministro Antonio Ibáñez Freire; al expresidente Luis Carrero Blanco, y al capitán general Alfonso Pérez-Viñeta Lucio.

También se retirará la Medalla de Honor de la Ciudad al Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, y los reconocimientos al militar y ministro (durante la dictadura de Primo de Rivera) Severiano Martínez Anido, y al exgobernador civil de Barcelona Felipe Acedo Colunga, vinculado al derrocamiento de la II República.

La retirada de estos reconocimientos se suman a las de las medallas al exministro franquista Rodolfo Martín Villa y al exalcalde Miquel Mateu Pla; a la anulación de los expedientes de depuración de más de 1.600 trabajadores municipales, y a la retirada de placas franquistas de la vía pública.

Los grupos municipales expondrán las razones de su posicionamiento en el pleno municipal, y todos los que ya apoyan la medida han acudido a la rueda de prensa con entidades excepto Cs, que condena el franquismo "más allá de las puestas en escena" de Pisarello, según fuentes del partido.

Desde el PP, fuentes de la formación han señalado que el grupo municipal popular siempre reserva su voto hasta el pleno "por regla general" con las medallas en las comisiones, porque es donde se interviene, han señalado.