Barcelona y la UB restaurarán la Puerta del Dragón de los Pabellones de la Finca Güell de Gaudí

Imagen de la Puerta del Dragón de los Pabellones de la Finca Güell de Gaudí. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y la Universitat de Barcelona (UB) han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo la restauración de la Puerta del Dragón ubicada en el recinto de los Pabellones de la Finca Güell, en el distrito de Les Corts, informa un comunicado del consistorio este domingo.

La Comisió de Govern aprobó el pasado 9 de abril este acuerdo para rehabilitar la reja de hierro forjado, las partes de fábrica adyacentes, la puerta de peatones y la campana según el proyecto presentado por el Instituto Municipal del Paisaje Urbano.

La intervención cuenta con un presupuesto total de 202.877 euros que se cubrirá mediante un modelo de cofinanciación compuesto por una subvención del Ayuntamiento de 116.000 euros y la aportación restante de la organización internacional World Monument Fund, asimismo, las obras comenzarán durante este año 2026 y finalizarán antes del 31 de diciembre de 2027.

Esta rehabilitación coincide con la celebración del 'Any Gaudí', declarado por la Generalitat para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto.

El concejal del distrito de Les Corts, David Escudé, ha señalado que esta acción se enmarca en la Capitalidad Mundial de la Arquitectura y "servirá también para poner en valor el legado de Gaudí, reconociendo su contribución a la identidad arquitectónica de la ciudad".