Barcelona se une a la Semana Europea de la Movilidad que se celebra del 16 al 22 de septiembre

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona se sumará a una nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) que se celebrará del 16 al 22 de septiembre con una oferta de actividades que invitan a la ciudadanía a "conocer de cerca los servicios e infraestructuras que hacen posible la movilidad urbana".

En un comunicado este lunes, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que este año la SEM lleva como lema "Movilidad para todo el mundo" para reivindicar el acceso universal al transporte público y la prevención de la pobreza del transporte.

Una de las novedades de esta edición es la ampliación de las visitas de las puertas abiertas que se celebran el fin de semana del 12 al 14 de septiembre, ya que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) abre distintas instalaciones en el marco del centenario del Metro de la ciudad.

Por ejemplo, se podrá visitar la subcentral elèctrica de Mercat Nou, el taller de Santa Eulàlia, los restos de la escalera en la estación de Urquinaona y el Centro de Control de Metro, además de que una cincuentena de entidades y equipamientos organizarán actividades en torno a la movilidad sostenible durante la SEM.

El consistorio ha remarcado que sumándose a la iniciativa quiere "sensibilizar sobre los beneficios de la ciudad amable y pacífica, concienciar sobre la necesidad de reducir el uso del vehículo privado para una ciudad menos contaminada y promover los medios de desplazamiento más sostenibles", como ir a pie, en bici y en transporte público.