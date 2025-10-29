Barcelona y la UPC firman un convenio para estudiar la aplicación de la IA en los semáforos

Archivo - Un semáforo en la Avenida República Argentina en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) han firmado un convenio para evaluar la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la gestión semafórica en la ciudad y desarrollar un plan con acciones concretas basadas en la IA en corredores y servicios de transporte.

"Es imprescindible avanzar hacia un mejor transporte público y hacia una movilidad más limpia y sostenible, y por eso debemos utilizar todos los recursos y posibilidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen", ha explicado la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, en un comunicado del consistorio este miércoles.

Para el profesor y responsable del estudio por parte de la UPC, Miquel Estrada, "las herramientas basadas en IA han demostrado beneficios en la mejora del flujo de tráfico en otras ciudades, pero hay que adaptarlas al contexto y el urbanismo".

ESTUDIO EN CUATRO FASES

El convenio prevé que el estudio se estructure en 4 fases, siendo la primera la evaluación y definición del estado actual del sistema semafórico de Barcelona, el análisis de las relaciones entre los distintos agentes de movilidad y el conocimiento de las potencialidades o limitaciones de la aplicación de la IA.

La segunda fase deberá servir para conocer de forma concreta las estrategias de control de semáforos disponibles en todo el mundo que ya se implementan, hecho que conducirá a la fase tres, la propuesta de nuevas estrategias adaptadas a Barcelona, que deberán basarse en elementos del Plan de Movilidad Urbana como la eficiencia de la fluidez del tráfico y la velocidad del transporte público, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida en las ciudades.

Por último, la última tarea del estudio será el de la elaboración propiamente de la hoja de ruta con actuaciones específicas de priorización semafórica en la ciudad, tanto a corto como a largo plazo.