Batet (Junts) replica a Montero que no hay normalidad y que el PSOE va "muy tarde"

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha replicado este jueves al PSOE que no hay normalidad en las relaciones con su formación y que el PSOE va "muy tarde" en todo ello.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Cardona (Barcelona), donde el grupo celebra unas jornadas de trabajo, al preguntársele si cree que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja para normalizar dichas relaciones tras las declaraciones de la vicepresidenta primero del Ejecutivo central, María Jesús Montero.

"Hay exilio y no se aplica la amnistía. Por tanto, no hay normalidad. No insistiremos más sobre este tema. El PSOE ha perdido muchas oportunidades y ellos sabrán qué deben hacer. Van muy tarde", ha subrayado.

Según Batet, "la amnistía política depende sólo del PSC y del PSOE, y es evidente que no lo están haciendo" con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, ni con otras personas.

En su opinión, la primera "evidencia de que la normalidad no existe" es que ni Puigdemont ni el diputado de Junts Lluís Puig han podido asistir a las jornadas.