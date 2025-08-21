BBVA incrementa un 50,9% la financiación a franquicias en Catalunya en el primer semestre

Archivo - Fachada de la sede de BBVA - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha registrado un crecimiento del 50,9% en la financiación destinada al conjunto del colectivo de franquicias en Catalunya durante el primer semestre en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según ha informado este jueves en un comunicado, el crecimiento en el conjunto de España fue del 33%, una evolución que ha estado acompañada de un aumento del 11% en los saldos de inversión asociados a este modelo de negocio.

La responsable de Negocios Especializados Pymes, María Eugenia López, ha defendido que "muchas franquicias catalanas encuentran en BBVA un acompañamiento real, con soluciones concretas y una interlocución cercana".

"Nuestro papel es estar ahí cuando se plantea una apertura, una reforma o un plan de expansión. Y eso requiere habilidad, conocimiento y compromiso", ha añadido.

La propuesta del banco para estos negocios combina asesoramiento especializado y cercanía comercial con herramientas digitales que agilizan los procesos.