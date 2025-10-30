BComú condiciona los presupuestos de Collboni a un plan de usos que prohíba compras especulativas

La líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, en una atención a los medios junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha anunciado que su grupo llevará al plenario de este viernes una propuesta para que el gobierno municipal impulse un planteamiento urbanístico que prohíba la compra especulativa de viviendas, y que será "condición indispensable" para su apoyo a los Presupuestos municipales.

"Propondremos a Collboni que desarrolle ya un sencillo planeamiento urbanístico, un plan de usos sencillo, para prohibir las compras especulativas en la ciudad de Barcelona, porque puede hacerlo", ha dicho, en una atención a los medios junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach.

"Lo llevaremos al plenario del Ayuntamiento y será una condición indispensable si Jaume Collboni quiere tener presupuestos", ha dicho, y ha defendido que es una medida que no debe estudiarse más, porque hay un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) --encargado por la propia Sanz, que es la vicepresidenta del órgano-- que avala su legalidad.

Ha sostenido que Barcelona actualmente está "en el punto de mira de los especuladores internacionales" y que ante la inacción, en sus palabras, del Ayuntamiento y del Govern, han explorado la viabilidad jurídica de esta medida que se aplica en otras ciudades como Ámsterdam (Países Bajos), ha explicado.

"Nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución española, así lo avala y así lo permite. Y, por tanto, es completamente constitucional, es completamente legal, es completamente necesario. De hecho, es una obligación", ha zanjado.