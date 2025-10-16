BComú votará a favor de los Presupuestos 2026 para Barcelona del gobierno de Collboni

La líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, atiende a los medios este jueves.- EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha avanzado este jueves que su grupo votará a favor del Presupuesto municipal para 2026 y las ordenanzas fiscales después de llegar a un acuerdo con el gobierno del alcalde Jaume Collboni.

En declaraciones a los medios este jueves al mediodía ha explicado que han conseguido el "compromiso" del alcalde para crear una mesa de diálogo entre el Síndic de Barcelona, vecinos y consistorio para resolver el conflicto de vivienda en el barrio Vallcarca y para aprobar antes de fin de año la prohibición del alquiler de temporada en la ciudad, según ella.

"El acuerdo es una buena noticia para los vecinos de la ciudad. Condicionamos políticas para que la gente viva mejor y tranquila", ha expresado.

Ha remarcado que gracias a estos dos puntos que Collboni ha incorporado en los presupuestos hacen que su partido recupere "inicialmente la confianza" en el gobierno municipal.

VALLCARCA

Sobre Vallcarca, ha celebrado que se haya aceptado su propuesta y ha señalado que ahora es el turno de las partes afectadas y que es el Síndic quien "debe comenzar a ejercer su papel y que, con Ayuntamiento y vecinos, definan el calendario pare reunirse".

Ha insistido en que el compromiso de Collboni en esta cuestión es una "buena noticia" porque trabajarán para resolver el conflicto de la vivienda en Vallcarca y, en sus palabras, demuestra que hay voluntad del Ayuntamiento para trabajar en esta dirección.

ALQUILER DE TEMPORADA

En relación al alquiler de temporada, Sanz ha recordado que ya acordaron modificar las ordenanzas fiscales para prohibir el alquiler de temporada, pero que la regulación "se quedó en un cajón y no se aprobó en primavera".

"Recuperamos esta reivindicación porque no se ha ejecutado ni en tiempo ni en forma, aunque, a veces, más vale tarde que nunca y empujaremos para que pase antes de final de año", ha concluido.