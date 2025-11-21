Bendodo (PP) afirma que el Gobierno está construyendo "la pedagogía del indulto" al fiscal general

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, con los alcaldes María José Catalá (Valencia), Gema Igual (Santander), Xavier García Albiol (Badalona) y Manu Reyes (Castelldefels), y el líder del PP en Barcelona, Dani Sirera - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que el Gobierno está "construyendo ya la pedagogía del indulto al Fiscal General del Estado", Álvaro García Ortiz, tras el fallo condenatorio hecho público el jueves.

Lo ha dicho en un acto del partido en Barcelona junto a las alcaldesas de Valencia y de Santander, María José Catalá y Gema Igual; los alcaldes de Badalona y Castelldefels (Barcelona), Xavier García Albiol y Manuel Reyes, y el líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

"Los españoles ya sabemos cómo funciona el sanchismo y cómo empieza a construir un relato para llegar después a una conclusión. Esperemos que esa noticia no se pueda producir", y ha considerado una anomalía que el fiscal general, garante del cumplimiento de la ley, haya sido condenado.

Ha añadido textualmente que la independencia judicial le ha parado los pies al fiscal y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Aquí ya no hay más interpretaciones, ya no hay juicio, ya no es inocente, no. Aquí ya se ha pronunciado la justicia, el Tribunal Supremo. Un cooperador necesario de Pedro Sánchez, como es el fiscal general del Estado, ha sido condenado a dos años de inhabilitación".

También ha señalado que Sánchez "proclamó la independencia" de García Ortiz, y que por ello debería haber dimitido y convocado elecciones tras el fallo condenatorio.