Bendodo (PP) critica que el Gobierno no quiere "saber nada" del turismo y pide reducir burocracia

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo - PP DE TARRAGONA

TARRAGONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado que el Gobierno no quiere "saber nada de turismo por ideología" pese a que, según asegura, es uno de los principales motores económicos, y ha defendido reducir lo que califica de trabas burocráticas en el sector.

Así se ha expresado en una reunión con el sector turístico en Cambrils (Tarragona) este martes, donde ha reivindicado el modelo del PP en materia turística que pasa, además de por reducir burocracia, por ofrecer "seguridad jurídica" y reforzar la colaboración público-privada, ha informado el partido en un comunicado.

"Hay que colaborar y que el sector privado participe en las decisiones porque son los que se juegan los cuartos y los que se arriesgan a crear más empleo", ha dicho, por lo que ve la colaboración público-privada como un eje primordial para el sector.

MODELO TURÍSTICO Y CAMBIO DE GOBIERNO

Bendodo ha reivindicado que "la gestión tiene que sustituir de una vez por todas esa ideología", y ha expuesto que lo que pretende hacer con el turismo el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, es apoyar a las pequeñas y medianas empresas y hacer al sector partícipe de las decisiones.

Así, ha defendido la necesidad de un cambio de Gobierno: "Que se le diga la verdad a los españoles, que se solucione el problema de la vivienda, de la inmigración y se bajen los impuestos. Que España vuelva a funcionar, que los trenes vuelvan a funcionar", ha expresado.

VISITA DE LOS REYES A CEUTA

También se ha referido a la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta este martes, y ha asegurado que simbolizan la "nueva reconciliación que se tiene que producir" en España después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Desde el Partido Popular les agradecemos a los Reyes su disposición, su enorme apoyo y estar siempre con los españoles en los momentos más importantes", ha añadido.