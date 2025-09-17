Berzal (Unauto VTC), sobre la ley del taxi del Govern: "No nos vamos a dejar matar"

El secretario de organización del Sindicato Libre de Trabajadores (SLT), José María Cazallas, y el presidente de Unauto VTC, José Manuel Berzal. - EUROPA PRESS

El sector presenta una propuesta alternativa con medidas sotenibles y de movilidad

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal, ha subrayado que el sector "no se dejará matar" el día después de conocer el proyecto de ley del Govern sobre el transporte de vehículos de hasta 9 plazas en Catalunya --conocida como la ley del taxi-- que supondría la desaparición progresiva de los VTC en el territorio.

Lo ha dicho este miércoles en un encuentro con los medios celebrado junto con el secretario de organización del Sindicato Libre de Trabajadores (SLT), José María Cazallas, en el que ambas entidades han dado a conocer su propuesta alternativa, que plantea medidas sostenibles y de movilidad.

En concreto, pone sobre la mesa el compromiso del sector de los VTC de implementar flotas con etiqueta medioambiental Cero emisiones, poder reservar viajes compartidos con otros usuarios mediante taxis y VTC, y la eliminación de "trabas" como mínimos de longitud del recorrido y tiempo de espera.

"No nos vamos a dejar matar: tenemos la mano tendida con la Administración, pero no permitiremos este atropello y abuso de poder por parte de Territorio, rehén del sector del taxi, y esta traición a los ciudadanos", ha destacado Berzal.

Por su parte, Cazallas ha anunciado que el SLT convocará una concentración ante el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat el 23 de septiembre, día en el que está previsto que representantes de esa Conselleria se reúnan con el sector de los VTC para darles a conocer el anteproyecto de ley.

CONSECUENCIAS

Ambas entidades han argumentado que la desaparición de los VTC del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que conllevaría la aprobación del texto que está ultimando el Govern tendría un coste estimado de 325 millones de euros, incluyendo la pérdida de unos 6.000 empleos directos e indirectos.

Afirman que si trabajaran con normalidad las más de 3.700 licencias que hay ahora mismo en Catalunya de VTC (ahora mismo solo operan unas 2.500), habría un potencial económico de 445 millones para el territorio y de creación de 10.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

Asimismo, añaden que si sale adelante la ley, esto supondría que se dejarían de dar 126 millones de euros en salarios y que, por contra, se deberían pagar 55 millones en prestaciones por desempleo.

VÍA JUDICIAL

Según Berzal, aunque la ley permitiera que todas las autorizaciones de VTC fueran urbanas, todavía no habría un equilibrio entre la oferta y la demanda: "No tenemos la intención de llenar Barcelona de vehículos que no sean necesarios, pero con la flota de taxis y VTC sigue habiendo gente insatisfecha", ha aseverado.

Por ello, ha abierto la puerta a utilizar la vía judicial en Catalunya y a nivel estatal, e incluso en Europa, donde ha asegurado que la Comisión Europea está, textualmente, muy pendiente del texto que se apruebe en el Parlamento catalán.

AFECTADOS

En su intervención, Cazallas ha explicado que el sector de los VTC afectará a perfiles laborales con más dificultades a la hora de encontrar trabajo, como jóvenes, mayores de 55 años o inmigrantes con papeles recién regulados, quienes son "personas con escasos recursos que han visto cobijo en este sector".

"No necesitamos ayudas ni subvenciones de la Administración, solo poder operar libremente y convivir con la existencia de los dos modelos: taxi y VTC, que es lo que necesitan Barcelona y sus ciudadanos", ha señalado.