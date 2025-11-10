La Bienal Internacional de Danza de Cali (Colombia) programa a 5 compañías catalanas y una muestra

Cartel de la 7 Bienal Internacional de Danza de Cali
Cartel de la 7 Bienal Internacional de Danza de Cali - INSTITUT RAMON LLULL
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 10 noviembre 2025 13:43

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 7 Bienal Internacional de Danza de Cali (Colombia), que se celebra desde este martes 11 de noviembre hasta el 17, ha programado a 5 compañías catalanas así como un exposición retrospectiva dedicada a la videoartista Núria Font.

En colaboración con el Institut Ramon Llull, se pone el foco en la creación catalana, programando a las compañías La Veronal, Aurora Bauzà i Pere Jou y Mal Pelo, a la coreógrafa Àngels Margarit y al colectivo artístico surgido del Obrador de la compañía Fira Manresa liderado por Pere Seda, informa el IRL en un comunicado este lunes.

En cuanto a la muestra, 'Ballant amb la càmera', se dedica a Núria Font, "figura clave en la historia reciente de la danza en Catalunya", ya que ha creado piezas de videodanza para compañías de danza contemporánea catalanas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado