La Biennal d'Artesania Contemporània Catalana explora el nexo entre artesanía, arte y tecnología

La 3a Biennal d'Artesania Contemporània Catalana, que se podrá visitar entre este martes y el sábado en el Centre d'Artesania de Catalunya, en Barcelona, explora la relación entre el arte, la artesanía y la tecnología, informa el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado.

La cita tiene como objetivo posicionar y exportar el talento de los profesionales de la artesanía de Catalunya hacia el mundo y cuenta con la exposición 'Visions of Catalonia.Crafting Art', que acoge una selección de obras de 22 profesionales de la artesanía.

La actual edición, presentada por el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), Moisés Rodríguez Cantón, acompañado del curador Ricard Planas, crea un símil textil en su título: 'CosirUniversos: Homo faber, Homo ludens', para mostrar cómo los artistas trabajan entre la artesanía, arte y tecnología.

La selección muestra una variedad de disciplinas, técnicas y materiales, como la cerámica, los metales, el papel, la carpintería, la joyería, la fotografía, el textil, las fibras naturales o la impresión 3D.

Participa una selección de 22 artesanos y creadores, con base en Catalunya: Cesc Aba, Mònica Campdepadrós, Virgiínia Escudero, Ivan Forcadell, Jesús Galdón, Gonzalo Guzmán, Anca Ion, Siyu Liu, Madola, Antoni Marquès, Cristina Márquez, Edgar Massegú, Eva Mazana, Santi Moix, O Tèxtil, Francesca Piñol, Quim i Txell, RibasFrosum, Francesc Ruiz, The Glass Apprentice, Eulàlia Valldosera y Vayreda Lab.