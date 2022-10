Bolaños ve a Feijóo sin autonomía en el PP: "La derecha más extrema le ha doblado el pulso"

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha considerado este viernes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene autonomía para dirigir el partido porque "la derecha más extrema le ha doblado el pulso".

Así se ha manifestado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press después de que el PP decidiera suspender las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General Poder Judicial (CGPJ).

"Feijóo no ha aguantado las presiones de la derecha más radical y reaccionaria, que ha trabajado para que no se produzca este acuerdo. Feijóo ha perdido su crédito como líder de una derecha democrática. No tiene autonomía. Los que tienen el poder de decisión son otros", ha asegurado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)