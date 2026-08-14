Los bomberos dan por estabilizado el incendio de Collserola (Barcelona)

El incendio forestal en Collserola (Barcelona) - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han dado por estabilizado el incendio forestal que se ha declarado sobre las 15.40 horas de este viernes en una zona próxima a la avenida Pearson de Barcelona y que ha calcinado unas 10 hectáreas de terreno forestal de la sierra de Collserola.

Así lo ha comunicado el tercer teniente de alcalde de Barcelona y responsable de Seguridad, Albert Batlle, en una atención a medios desde un lugar próximo al punto en el que se ha iniciado este fuego, en cuya extinción participan una treintena de dotaciones aéreas y terrestres de los Bombers de la Generalitat y de Bombers de Barcelona.

Batlle ha subrayado que el barrio de Can Caralleu continúa confinado porque, si bien el incendio está en fase "absolutamente estabilizada" y la afectación a la masa forestal ha sido mínima, todavía queda algún foco secundario que se espera que quede extinguido en los próximos minutos.