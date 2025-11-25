Bombers ampliará su parque en Reus (Tarragona) con un solar que albergará espacios de formación

Archivo - Camiones de bomberos en la zona en la que se ha producido el incendio, a 19 de abril de 2024, en Montcada i Reixac, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes la cesión gratuita durante 30 años de un solar de 2.326,55 m2 para ampliar el actual parque de Bombers de la Generalitat en Reus (Tarragona), que es adyacente a este y podrá albergar espacios de formación, el centro de Equipos de Respiración Autónoma (ERA) y las dependencias del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).

Con el traslado de todas estas dependencias al nuevo edificio auxiliar, el parque ganará espacio para el personal operativo, por lo que se hará una reforma integral del espacio existente para adaptar las dependencias a las necesidades actuales de la instalación, informa el Govern en un documento tras el Consell Executiu celebrado este martes.

También se habilitará un gimnasio (actualmente en ubicado en las cocheras), nueve habitaciones dobles, el aula de formación específica para el personal de servicio y espacios diferenciados para los equipos de protección individual (EPI) limpios y los que acaban sucios tras intervenciones con riesgo de contaminación.

Con la reforma, el ámbito de vivienda del parque se trasladará a la primera planta del edificio, y la planta baja quedará restringida a espacios de trabajo, con las cocheras y la sala de control como elementos centrales.

Finalmente, también se garantizarán circuitos "seguros" para el personal, por lo que para guardar los EPI sucios no será necesario atravesar otras zonas limpias; en total, se prevén destinar 4.676.621 euros y las obras durarán un año y medio.