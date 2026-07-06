Bombers destina parte de los recursos de la Bisbal (Girona) a otros 3 incendios simultáneos

Varias personas observan el humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han redimensionado el operativo del incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona), y unos 25 efectivos y diversas dotaciones aéreas se han trasladado a otros 3 incendios simultáneos que se han declarado este lunes por la tarde en Sentmenat, Carme (Barcelona) y Artesa de Segre (Lleida).

En declaraciones a los medios desde el centro de mando, el subinspector Ferran Garcia ha asegurado que seguirán trabajando en el incendio de la Bisbal, por ahora estabilizado, para evitar que se reactive y revisar puntos calientes para controlarlo antes de que acabe el día.

Garcia ha explicado que la prioridad son los 3 incendios simultáneos para que no escalen y estabilizarlos lo más pronto posible, por lo que seguirán "trabajando por tierra" en el de la Bisbal.

En cuanto a la evolución del incendio, ha recordado que es necesario seguir trabajando: "Necesitamos quitarnos este incendio de encima. El incendio tiene vida propia, se puede reavivar y darte nuevo trabajo".

Sobre las condiciones meteorológicas, ha indicado que el viento de marinada "no ha sido demasiado importante", pero la preocupación principal se centra en las altas temperaturas que se esperan para este martes y miércoles por la segunda ola de calor que atraviesa Catalunya.