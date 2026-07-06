Reino Unido intercepta un avión de Rusia que se acercó a uno de sus portaaeronaves en el mar de Noruega

Un F-35 de Reino Unido lanzado desde el 'HMS Prince of Wales' para interceptar un avión de reconocimiento marítimo ruso 'Bear-F' sobre el mar de Noruega (archivo) - PO PHOT CHRIS SELLARS/UK MODCROWN COPYRIGHT 2026

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este lunes la reciente interceptación de un avión de Rusia que "se acercó en repetidas ocasiones" al portaaeronaves británico 'HMS Prince of Wales' cuando navegaba en aguas del mar de Noruega, en el marco de la operación 'Centinela del Ártico', desplegada junto a socios de la OTAN.

Un portavoz del Ministerio de Defensa británico ha señalado en declaraciones a Europa Press que "un aparato de patrulla marítima ruso 'Bear-F' se acercó en repetidas ocasiones" al portaaeronaves, que "operaba en el mar de Noruega en la operación 'Firecrest'".

"El 'Bear-F' sobrevoló a baja altitud y peligrosamente cerca del 'HMS Prince of Wales', lanzando un gran número de sonoboyas muy cerca del portaaeronaves", ha manifestado, antes de resaltar que "esta actividad fue peligrosa y poco profesional".

Así, ha destacado que "el avión ruso fue interceptado y escoltado por dos cazas F-35 británicos del 'HMS Prince of Wales' hasta que abandonó la zona", sin que las autoridades rusas se hayan pronunciado sobre este incidente, que tuvo lugar el 2 de julio.

El despliegue del portaaeronaves y los buques que lo acompañan tiene lugar en el marco de la citada operación de la OTAN, lanzada en febrero para apaciguar la crisis abierta en el seno de la Alianza por Groenlandia ante las amenazas de Estados Unidos de hacerse con la isla perteneciente a Dinamarca.

La cartera británica ha especificado además que el avión ruso no respondió a los intentos británicos de contactarlo a través de frecuencias internacionales y ha agregado que lanzó diez sonoboyas en la zona, en la que se encuentran además el destructor 'HMS Duncan' junto a aviones F-35 y helicópteros militares Merlin y Wildcat.