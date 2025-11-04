Bombers de la Generalitat y Agents Rurals incorporarán 247 y 63 nuevas dotaciones

Archivo - Camiones de bomberos en la zona en la que se ha producido el incendio, a 19 de abril de 2024, en Montcada i Reixac, Barcelona, Catalunya (España). Esta mañana, los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso de un incendio declarado en un pu - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) - El Govern ha aprobado este martes ampliar la plantilla de Bombers de la Generalitat en 247 dotaciones y en 63 para el cuerpo de Agents Rurals, con el objetivo de alcanzar así los 4.000 bomberos y los cerca de 1.300 agentes de cara a 2030.

Esta medida se enmarca en el despliegue de los planes estratégicos de ambos cuerpos, que prevén un incremento progresivo de los efectivos para hacer frente a los nuevos retos derivados de la crisis climática, el aumento de la superficie forestal vulnerable y la intensificación de la actividad humana en el medio natural, informa el Govern en un documento tras el Consell Executiu.

La ampliación permitirá mejorar la respuesta ante emergencias, reforzar la prevención y extinción de incendios forestales, así como garantizar una protección integral del medio.