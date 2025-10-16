Los Bombers inspeccionan el bloque afectado por la fuga de gas en L'Hospitalet (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat inspeccionarán a lo largo de este jueves por la mañana junto al técnico municipal el bloque afectado por la fuga de gas de este miércoles al mediodía en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Además de la inspección, sanearán el exterior e interior del edificio, harán una revisión de la zona con detectores y acompañarán a los vecinos por si deben recoger alguna pertenencia, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este miércoles por la noche, el cuerpo ha finalizado las tareas de revisión y acompañamiento de las personas desalojadas, las cuales no han podido pasar la noche en su casa a causa de los daños en el edificio.

Los Bombers recibieron el aviso cerca de las 12.30 horas de este miércoles de una fuga de gas que se había producido en la calle Natzaret de la localidad barcelonesa, y que obligó a confinar algunos pisos y evacuar de forma preventiva bloques cercanos y un colegio.

El motivo de la fuga se debe unas obras que perforaron una tubería.