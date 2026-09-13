Los Bombers trabajan en un indencio de vegetación forestal en Tagamanent (Barcelona)

Imagen del incendio en Tagament - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este domingo por la tarde en un incendio de vegetación forestal en Tagamanent (Barcelona) con 2 helicópteros bombarderos y 9 dotaciones terrestres.

Según han informado en un apunte en 'X', se están priorizando las descargas en el flanco derecho del incendio.

El aviso se ha recibido a las 15.42 horas y entre las dotaciones terrestres hay efectivos del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) y del Equipo de Prevención Activa Forestal (EPAF).