BonÀrea se incorpora al Patronato de la Fundació Catalunya Cultura

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo agroalimentario bonÀrea se ha incorporado al Patronato de la Fundació Catalunya Cultura, el órgano de gobierno y administración de la entidad que asume las funciones necesarias para la consecución de los objetivos fundacionales, informa la compañía en un comunicado este miércoles.

El director de Comunicación, Marketing, Relaciones Corporativas y RSC de bonÀrea, Daniel Marsol, será el representante de la empresa en el Patronato de la Fundación.

"Promover la cultura y hacerla accesible a cuantas más personas mejor fomenta la generación de oportunidades y la cohesión social y territorial", ha destacado.

Por su parte, la directora de la Fundación, Maite Esteve, ha definido a bonÀrea como "una empresa que destaca no sólo por su actividad económica, sino también por su profundo compromiso con la sociedad y su arraigo en el territorio".

Con esta nueva incorporación, el Patronato cuenta con 14 miembros: Fluidra, Gramona, Fundació Banc Sabadell, Damm, Grupo Planeta, HP, Diari Ara, Moventia, Fundació Ferrer de Música, El Periódico, Banco Santander, EY, bonÀrea y el Institut Català de Finances (ICF).