Bonmatí (Aecoc) cifra el crecimiento de volúmenes para el sector en 2025 "entre el 3% y el 4%"

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Aecoc (la Asociación de Fabricantes y Distribuidores), José María Bonmatí, ha afirmado este miércoles que cifra el crecimiento de los volúmenes de consumo para el sector en 2025 "entre el 3% y el 4%", hecho que supone, según él, una valoración positiva del año.

"Estaremos en un crecimiento de volúmenes de entre el 3% y el 4%, que es muy sano para el sector y que es el reflejo de varias cosas: por un lado, de los incrementos de población; de la subida del turismo, que, aunque no alcance los 100 millones, ha crecido un 5,6% en visitas y hay una mejora de la renta disponible", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Ha señalado que "las sombras" son el bajo nivel de confianza de los consumidores --ve la confianza fundamental para el consumo-- y enmarca su valoración positiva en un entorno de incertidumbre con mucha inflación, cosa que ha tenido un peso, a su juicio, muy importante sobre todo en el sector de la alimentación.

Preguntado por cómo impactan los aranceles a las empresas del sector del gran consumo, ha subrayado que la perfumería, cosmética o alimentación, en "grandes exportadores como el vino o el aceite", hay más impacto y ha asegurado en Aecoc se preparan para los ciberataques.

Ha apuntado que el equilibrio entre marcas de fabricante y distribuidor "enriquece" el mercado y ve esencial preservar la pluralidad de opciones para reforzar los valores que hacen que un comprador prefiera un producto frente a otro, sea de fabricante o de distribución.