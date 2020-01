Bonvehí (PDeCAT) pide "no tapar la actualidad con complejos del pasado" tras críticas de Tardà

Publicado 10/01/2020 11:09:17 CET

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha respondido este viernes a críticas a su espacio político del exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, y ha avisado: "Hace dos días que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, mejor hablar de ello, y no tapar la actualidad con complejos del pasado".

"Ni conejos ni sombreros de copa: simplemente, política. Y nosotros hacemos esto, solo política", ha dicho en un artículo en 'El Periódico' recogido por Europa Press, respondiendo a uno de Tardà, titulado 'Ya no quedan conejos en la chistera posconvergente' y que sorprendió a Bonvehí por el tono y por mencionar asuntos como el acuerdo del Estatut.

El líder del PDeCAT ha recordado que su partido y JxCat avisaron desde el primer momento de que no darían votos a ningún candidato que no promoviera soluciones a la situación de los independentistas presos y en el extranjero, entre otras condiciones: "A nosotros, Pedro Sánchez no nos ha agradecido nuestro apoyo 'a cambio de nada".

Y añade, tras la abstención de ERC que posibilitó la investidura de Sánchez: "Esto no es un patio de escuela. Aquí no juega sólo el dueño del balón. En Catalunya jugamos todos, legítimamente", y afirma que entienden la flexibilidad como un valor y la coherencia como una forma de entender la vida y, por lo tanto, la política.

"Sin represión se puede hablar. Con castigos y venganzas en formato judicial, no. Y hará bien el PSOE de moverse con inteligencia y discreción para mejorar la situación", ha avisado Bonvehí, que ha expresado todo su respeto por el debate interno del espacio de ERC.

Asegura que el PDeCAT y él mismo apoyarán cualquier acuerdo que suponga un avance para Catalunya y los catalanes, pero ha añadido: "Permitan que seamos escépticos con el pacto de investidura (y algo más) que han formalizado el PSOE del presidente Sánchez y la ERC que gobierna la Generalitat del presidente Torra con JxCat".

Señala que, cuanto Tardà habla de la tesis del exvicepresidente encarcelado, Oriol Junqueras, no sabe si se refiere a "cuando decía que con 68 diputados independentistas proclamaría la república catalana o bien cuando dice que el Gobierno del PSOE y Podemos es una oportunidad para Catalunya".

Además, recuerda que Tardà citó el pacto de JxCat con el PSC en la Diputación de Barcelona, acuerdo que asegura que era "la única opción que permitía que el independentismo fuera al Gobierno de la Diputación, visto lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Barcelona", y que fue transparente, según él, que dice que no han recibido quejas de ERC en las otras diputaciones.