Borràs (JxCat): El tercer grado de los presos del 1-O "no es ningún privilegio ni concesión"

La portavoz de Junts en el Congreso y candidata a la Generalitat, Laura Borràs, interviene en el acto de inicio de la campaña electoral de JxCat en Sant Just Desvern con la imagen del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont en Barcelona, Catalun - Joan Mateu - Europa Press

Pide al TJSC que dejen "de interferir" y se pueda votar el 14 de febrero

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata de JxCat a las elecciones, Laura Borràs, ha defendido este viernes que el tercer grado de los presos independentistas "no es ningún privilegio ni concesión" después de que hayan podido salir de la cárcel una vez la Generalitat avaló de nuevo su progresión a dicho grado penitenciario.

"Los presos políticos han salido de donde no tendrían que haber entrado nunca. Haciendo uso de un derecho que ya se les vulneró, hoy han salido porque tiene derecho al tercer grado. No es ningún privilegio ni concesión", ha sostenido en declaraciones a los medios en Montjuïc, desde donde saldrá una flota de 26 furgonetas con el logotipo del partido por toda Catalunya.

Tras haber podido abrazar al secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, tras su salida de la prisión, Borràs también ha querido recalcar que no agradecen nada "por la gran injusticia que representa que estén en la cárcel".

"No sabemos la Fiscalía de quién depende, porque el presiente del Gobierno de repente dice que depende de él y luego se excusa. No tiene que haber excusas para que el tercer grado, que es un derecho que tienen todos los presos, se pueda ejercer y no sea revocado" como ya ocurrió en julio, ha pedido.

Antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidiera rechazar el recurso del Govern que posponía las elecciones y las mantenga el 14 de febrero, ha asegurado que espera "respeto" por parte del trinbunal.

Ha reclamado que dejen "de interferir" y permitan que se vote y que se haga de la manera más segura desde un punto de vista democrático y sanitario.

VOTO POR CORREO

Ante el incremento del voto por correo, Borràs defiende que es una "opción segura" y ha explicado que JxCat intenta buscar todos los votos posibles trasladando sus mensajes por todos los medios y circunstancias posibles.

"Votar debe ser seguro. No alimentemos el germen del miedo, porque es muy peligroso. No hay que tener miedo a votar. Las urnas nunca nos han dado miedo", ha insistido la candidata de JxCat, que ha llamado a seguir trabajando para conseguir el mejor resultado posible el 14F.

Todo ello después de que la encuesta electoral del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat haya recogido que ERC ganaría las elecciones con entre 34 y 35 diputados, seguido de cerca por JxCat, que obtendría entre 32 y 34 escaños, y el PSC sería tercero con 26-29.