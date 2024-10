Boye augura el regreso de Puigdemont en "un periodo bastante razonable" al ser amnistiado

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boya, ha augurado que el líder independentista regresará en "un periodo bastante razonable de tiempo" tras serle aplicada la Ley de Amnistía pese al incumplimiento de la ley por parte del Supremo.

"Va ser en un periodo bastante razonable de tiempo teniendo en cuenta el desafío que tenemos, y es el de un Tribunal Supremo que se ha enrocado en el incumplimiento de la ley", ha apuntado en una entrevista de este martes en Rac1 recogida por Europa Press.

Al preguntársele por la posibilidad de que el TS presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el Tribunal Constitucional (TC) aplica la amnistía a los delitos de malversación, ha sostenido que no tiene "ningún sentido".

"Ellos lo que dicen es, voy al TC y después no me valdrá lo que diga el TC y me iré al TJUE. Y me imagino que cuando lo del TJUE tampoco les valga querrán ir al Tribunal de la Rota o a un tribunal eclesiástico para ver si ellos le dan la bendición", ha ironizado Boye, que ha asegurado que la Amnistía cumple todos los parámetros constitucionales y de derecho de la UE, en sus palabras.

Asimismo, el letrado ha recordado al TS que, textualmente, no parece darse cuenta de que ya hay unas prejudiciales respecto al delito de malversación planteadas por el Tribunal de Cuentas (TCu), con las cuales "el reloj ya empezó a correr".