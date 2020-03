Buch llama a los Mossos a "ser los mejores" en prevenir las agresiones sexuales

El conseller de Interior, Miquel Buch, inaugura la jornada sobre delitos sexuales 'La culpa no es tuya'.

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado que la voluntad de los Mossos d'Esquadra y la Conselleria de Interior es ser los mejores, especialmente en el ámbito de la violencia de género: "Los mejores en prevenir acosos, violaciones, asesinatos. Ser los mejores a la hora de proteger a las mujeres, a la hora de atenderlas en el caso de que hayan sufrido algún delito sexual".

Lo ha dicho este jueves en la inauguración de la Jornada de delitos contra la libertad sexual 'La culpa no es tuya', en la que también ha participado la portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Meritxell Budó.

Buch ha lamentado que las mujeres no denuncien lo suficiente en caso de delito sexual, por lo que las ha animado a hacerlo, porque sólo así desde el cuerpo de los Mossos podrán hacer su trabajo mejor y luchar contra la violencia de género: "La sociedad ha terminado normalizado una situación que nos debería dar vergüenza a todos como país", ha criticado".

Ha puesto en valor que desde el departamento de Interior se haya impulsado un protocolo contra las agresiones sexuales en espacios de ocio, y ha destacado que han aumentado a 10.000 euros la sanción ante cualquier agresión sexual.

"Luchar contra la violencia de género es un trabajo transversal. No sólo depende de Interior, no sólo tiene óptica policial. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos", ha expresado, y ha llamado a comprometerse a luchar contra la violencia de género cada día del año y no únicamente el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo.

SIGUEN SIENDO COLECTIVO VULNERABLE

La consellera Meritxell Budó ha lamentado que en el siglo XXI las mujeres "sigan siendo un colectivo vulnerable", pero ha celebrado que poco a poco se vayan dando pasos hacia adelante porque, a su juicio, hay una mayor sensibilización y visualización de los casos de violencia de género.

Ha señalado que la legislación es un ámbito que también debe acompañar a las mujeres y, en ese sentido, ha celebrado que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que plantea una reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual.

Ha asegurado que desde el Govern son conscientes de la gravedad de la situación y que su prioridad es trabajar para ponerle remedio: "A finales de diciembre ya anunciamos una reforma de la ley 5/2018 sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, para adaptarla a la nueva realidad, para que se incluya la violencia institucional, digital y una definición de lo que es el consentimiento sexual".

"Las mujeres tenemos derecho a vivir sin miedo, a trabajar, a divertirnos, a pasear y a relacionarnos sin miedo. Tenemos derecho a querer sin miedo. No queremos ser víctimas, pero a día de hoy la realidad todavía nos empuja a serlo", ha concluido.