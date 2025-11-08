El bus rápido entre Girona y Salt empieza a funcionar el lunes con frecuencias cada 15 minutos

Acto de presentación de las mejoras del BRCAT con la consellera Sílvia Paneque - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado este sábado que el nuevo corredor de bus rápido (BRCAT) entre Girona y Salt permite poner en funcionamiento, este lunes, un conjunto de mejoras en los servicios de autobús, como la transformación de la L9 en L9 BRCAT, con frecuencias cada 15 minutos y vehículos 100% eléctricos.

Lo ha dicho durante la inauguración de las obras del corredor y ha asegurado que este BRCAT es el "pionero de una estrategia de país que se irá desarrollando", ya que el Govern sitúa la movilidad pública como uno de sus ejes prioritarios, en sus palabras.

La obra del nuevo corredor, finalizada esta semana, ha comportado una inversión de 5,5 millones de euros y cuenta con financiación de fondos europeos.

Esta actuación incluye nuevos carriles bus laterales, un carril bici bidireccional y la mejora de los espacios peatonales, con nuevas plazas, ampliaciones de aceras y más permeabilidad.

En cuanto al transporte público, la nueva infraestructura permite introducir varias mejoras en las líneas 3, 4 y 9 --operadas por Teisa-- con el objetivo de hacer más competitivo el autobús e incentivar su uso, lo que permitirá incrementar la oferta en un 40% y se prevé que la demanda crezca con otros 300.000 viajeros.

NUEVA L9 BRCAT

Una de las mejoras más relevantes de estas obras es la transformación de la L9 en la L9 BRCAT, que aprovechará la nueva infraestructura de carril bus continuo y directo.

La frecuencia de las expediciones pasará de los 30 minutos actuales a los 15 minutos por sentido de lunes a viernes laborables entre las 7 y las 22 horas, mientras que los sábados laborables la frecuencia de paso será de 30 minutos, en lugar de los 60 actuales.

El servicio cubrirá desde Salt hasta el Campus de la UdG de Montilivi, conectando distintos puntos clave como equipamientos educativos, sanitarios y comerciales, y se operará en su totalidad con vehículos 100% eléctricos.

Además, la línea 4 modifica su recorrido y el nuevo itinerario cubre la zona de la Massana de Salt, para hacerlo más rápido, seguro y eficiente.