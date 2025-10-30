Bustinduy sobre la reflexión de Mazón: "Lo que tiene que hacer el señor Mazón es dimitir"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una atención a los medios en Barcelona junto a la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras lo ocurrido este miércoles en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia, donde fue increpado por familiares de las víctimas: "Lo que tiene que hacer el señor Mazón es dimitir".

"La reflexión importante y que tenía que suceder la hizo el pueblo valenciano hace muchísimo tiempo ya, y no la ha podido expresar más veces y de manera más clara", ha dicho, en una atención a los medios este jueves en Barcelona, preguntado por la reflexión que Mazón ha asegurado que emprenderá.

Bustinduy ha añadido que en su asistencia al funeral fue testigo del "extraordinario, inmenso e inefable dolor de tanta gente".