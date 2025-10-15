4 de cada 10 agencias de viajes españolas prevén contratar personal en los próximos meses

Archivo - Numerosas personas disfrutan de un día de playa en la Costa Brava - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

El 90% de los profesionales del turismo muestra interés en trabajar en agencias, según un informe de Acave

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de cada diez agencias de viajes españolas prevén contratar personal en los próximos meses, según un informe elaborado por la plataforma Turijobs y la Associación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), difundido este miércoles.

Basado en encuestas a 849 profesionales y 58 agencias, el informe señala que las empresas prevén contratar en las áreas de ventas, marketing digital y tecnología.

El estudio también concluye que el futuro del sector pasa por modernizar las condiciones laborales, reforzar la colaboración con centros educativos y actualizar la imagen de las agencias, destacando el valor humano como clave de la competitividad turística.

ESTABILIDAD LABORAL

Por otro lado, revela que el 90% de los profesionales del turismo muestra interés en trabajar en agencias de viajes, aunque el sector afronta desafíos para atraer y retener talento.

Los principales valores que motivan el talento son el crecimiento profesional, la estabilidad laboral y el buen ambiente de trabajo mientras que el salario queda en un segundo plano.

Sin embargo, persisten barreras como la percepción de falta de reconocimiento, la imagen desactualizada del sector y la escasa formación especializada.