Caixa Enginyers es "la primera entidad financiera" en calidad de servicio en España, según Stiga

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Caixa Enginyers ha sido reconocida como "la primera entidad financiera en calidad de servicio" en España en 2025, según el ranking Iquos elaborado por Stiga, informa este viernes en un comunicado.

La entidad ha obtenido una puntuación de 8,93 en el Indicador IQUOS anual, lo que la sitúa en la primera posición del ranking y la reconoce como "una banca de calidad, de proximidad y consolidando su liderazgo muy por encima de la media del sector bancario (7,84)".

El informe de Stiga subraya también el "liderazgo" de Caixa Enginyers en áreas estratégicas como los Préstamos Hipotecarios, con una nota de 9,04, e Inversión, con 8,81, en ambos casos registrando "la mejor evolución del sector respecto a los resultados de 2024", informan.

"En un entorno cada vez más competitivo y menos diferenciado, en Caixa Enginyers trabajamos para ofrecer un servicio de calidad, próximo y personalizado, que busca acompañar a nuestros socios y socias, asesorándoles y ayudándoles a tomar las mejores decisiones financieras en todas y cada una de las suyas", ha asegurado el director general del Grupo Caixa Enginyers, Juanjo Llopis.

El estudio Equos, basado en la metodología de 'mystery shopper' y en la evaluación de 20 categorías de servicio --trato, tiempo dedicado, claridad o indagación de necesidades--, posiciona a la entidad "como referencia en excelencia y calidad operativa y satisfacción del cliente".