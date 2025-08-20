CaixaBank concede 8.300 millones para la internacionalización de las empresas en el primer semestre

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha concedido en los seis primeros meses del año unos 8.300 millones de euros en créditos para potenciar la internacionalización de las empresas españolas, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Este volumen de crédito, que supone un crecimiento interanual del 8,7%, se enfoca principalmente en financiar operaciones de importación y exportación, así como en proyectos asociados a la actividad internacional de las compañías.

La empresa también ofrece, mediante cien especialistas de su área de comercio exterior, un asesoramiento integral en materia de internacionalización empresarial.

Además, ha desarrollado opciones de financiación a medida y una amplia gama de soluciones digitales que permiten gestionar transacciones internacionales completamente en línea.

Así, la entidad financiera cuenta con una cuota de mercado en créditos de importación del 27,4% y del 30,4% en créditos de exportación, y supera el 30% en volumen de avales emitidos y recibidos.

ACUERDO CON CESCE

Con el objetivo de "seguir aportando valor a las empresas", CaixaBank ha firmado un acuerdo con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) que establece un marco de cooperación para difundir entre los clientes de la entidad la cobertura de crédito suministrador.

El acuerdo ha estado suscrito por el director de CaixaBank Empresas, Marc Benhamou, y el presidente ejecutivo de Cesce, Pablo de Ramón-Laca.

Mediante esta firma, las empresas clientes de CaixaBank podrán acceder con más facilidad a las pólizas de crédito suministrador por cuenta del Estado, una modalidad de seguro que ofrece cobertura a las empresas españolas exportadoras.