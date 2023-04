CaixaBank crea una actividad en el metaverso para concienciar sobre el cuidado del medioambiente

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha creado una actividad en el metaverso para concienciar sobre el cuidado del medioambiente en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, ha explicado la entidad en un comunicado este lunes.

La actividad se podrá realizar en los centros 'all in one' de Ibiza (Baleares), Burgos, Valencia, Barcelona y Madrid entre el 20 y el 27 de abril.

Consistirá en un recorrido virtual en el que los participantes tendrán que superar una serie de retos en diferentes entornos de la naturaleza, y para poder participar, los clientes deberán inscribirse previamente a través de los canales digitales o en los propios centros 'all in one'.

Además, el día 27 de abril a las 19.00 horas se hará un 'CaixaBank Talks' titulado '¿Sabes con qué pequeños hábitos puedes frenar el cambio climático?', que la entidad celebrará de manera presencial en 'all in one Madrid' y se retransmitirá en streaming a través del portal de 'CaixaBank Talks'.

El 22 de abril, los centros de este tipo proyectarán imágenes en 3D con un formato envolvente que "trasladarán a los clientes que pasen por el espacio" al fondo marino y difundirán mensajes de sensibilización ambiental.