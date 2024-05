CaixaBank y Eje&Con lanzan EqualHub para fomentar la diversidad de género y generacional

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La directora de Cultura y Selección de CaixaBank, Ana Quirós, y la presidenta de Eje&Con, Cristina Sancho, han firmado un acuerdo para lanzar el proyecto EqualHub, que promueve la diversidad de género y generacional en el ámbito empresarial y la sociedad.

En un comunicado este viernes, la entidad ha explicado que el acuerdo "marca un hito en el compromiso de ambas entidades con la inclusión y la igualdad de oportunidades".

EqualHub "se concibe como un laboratorio de ideas y un espacio de referencia", que estará ubicado en los espacios 'all in one' de CaixaBank, y que deberá impulsar la diversidad en sectores clave de la economía a través de eventos, talleres y actividades de 'networking'.

Sancho ha explicado que la voluntad del proyecto es "inspirar a otras organizaciones a adoptar mejores prácticas en la alta dirección y a consolidar la diversidad como un pilar esencial".

Quirós, por su parte, ha señalado que además de crear un espacio para el debate y la formación sobre diversidad, EqualHub quiere ser "un motor de cambio real en la sociedad".