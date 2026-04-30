CaixaBank gana 1.572 millones en el primer trimestre, un 7% más

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 1.572 millones de euros, un 7% interanual más, por el aumento de la actividad, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

El consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha señalado que, a pesar del entorno geopolítico, el banco mantuvo "altos niveles de actividad" y ha señalado que el resultado fue impulsado por el dinamismo de la actividad comercial y por el crecimiento de los ingresos por servicios.

Ha añadido que la entidad afronta el contexto actual "con confianza, desde una posición financiera sólida y con la voluntad de apoyar a una economía española que está mostrando una notable capacidad de resistencia".

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