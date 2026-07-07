CaixaBank lanza MyBox Mascotas, un seguro para cubrir los gastos de animales domésticos

Una mujer sentada junto a un perro en una zona ajardinada. - CAIXABANK

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado MyBox Mascotas, un servicio de seguros desarrollado por SegurCaixa Adeslas para cubrir los gastos veterinarios, tanto preventivos como imprevistos, de mascotas y animales de compañía de sus clientes, informa en un comunicado este martes.

El producto incluye coberturas de gastos veterinarios para perros y gatos, responsabilidad civil y servicio telefónico de orientación veterinaria, así como los gastos del día a día de sus mascotas, como vacunas preventivas, y ante aquellos imprevistos derivados de enfermedades y accidentes.

La entidad ha explicado que seguro responde a una nueva realidad social, por la que las mascotas "son ya un miembro más de la familia", y requieren de soluciones específicas.

MyBox Mascotas ofrece así a los clientes de CaixaBank dos opciones, acudir a uno de los 650 centros asociados al producto sin coste, o al de su preferencia y una cobertura del 80% del coste, y podrán escoger un límite de gasto anual de 1.000, 2.000 y 3.000 euros.

También incluye gastos por sacrificio y entierro o incineración, con un reembolso de 350 euros, y una cobertura de responsabilidad civil de 300.000 euros para protegerse frente a posibles daños personales o materiales que su mascota pueda ocasionar a terceros.