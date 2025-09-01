CaixaBank lanza el préstamo Auto ECO para fomentar la adquisición de vehículos sostenibles

Archivo - Vista de la fachada de las Torres La Caixa, a 23 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado el nuevo préstamo Auto ECO para la adquisición de vehículos más sostenibles, ya sean nuevos o de segunda mano, de las siguientes categorías: turismo, cuadriciclo, moto, motocicleta y vehículo comercial o derivado de turismo (vehículos de hasta 3.500 kilos de MMA).

Este préstamo está dirigido a personas físicas y el requisito es que el vehículo comprado disponga del distintivo ambiental CERO o ECO emitido por la Dirección General de Tráfico (DGT), ha informado CaixaBank este lunes en un comunicado.

Ofrece una bonificación del 2%, aplicable de forma inmediata desde la contratación, y para mantener esta bonificación durante toda la vida del préstamo el cliente deberá presentar, en un plazo máximo de 3 meses desde la firma, la ficha técnica del vehículo que acredite la tenencia del distintivo ambiental correspondiente.

El cliente podrá aportar la documentación posteriormente si se supera ese plazo para recuperar la bonificación.

Esta iniciativa "facilita la venta de automóviles en un entorno seguro con financiación de la entidad en condiciones muy competitivas".

NEUTRA EN EMISIONES

CaixaBank se ha comprometido a ser neutra en emisiones en 2050, por lo que ha fijado objetivos intermedios de reducción de emisiones a 2030 en sus carteras de financiación e inversión en los sectores de mayor intensidad en emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellos el automovilístico.

Para este sector se ha establecido un objetivo de reducción de intensidad de emisiones del 33% a 2030, con año base 2022.

Además, a través de CaixaBank Payments & Consumer, la filial especializada en financiación al consumo y medios de pago, CaixaBank ha renovado su alianza con Arval, con el objetivo de desarrollar soluciones financieras innovadoras que faciliten el acceso a una movilidad más sostenible.