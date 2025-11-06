El CaixaForum Barcelona acoge una muestra sobre las islas del Pacífico y su "conexión con el mar"

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum Barcelona acoge, hasta el 15 de febrero de 2026, la muestra 'Voces del Pacífico. Innovación y tradición', que homenajea tradiciones artísticas de los habitantes de las islas del Pacífico y su "profunda conexión con el mar y la naturaleza".

Lo ha explicado este jueves la directora del CaixaForum de Barcelona, Mireia Domingo, en una rueda de prensa junto a la comisaria sénior de Oceanía del Departamento de África, Oceanía y las Américas del British Museum de Londres, Julie Adams, y uno de los artistas que participa en la exposición, George Nuku.

La muestra expone un total de 211 objetos de múltiples procedencias dentro del Pacífico, de "gran valor" estético y funcional, y en su mayoría préstamos del British Museum, si bien también se exhiben dos objetos procedentes del Museo de América de Madrid y del Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona.

'Voces del Pacífico' se estructura a partir de 7 ámbitos temáticos, cada uno con un color de pared característico: introducción, 'Innovadores', 'Tejedores', 'Bailarines', 'Guerreros', 'Talladores' y 'Viajeros'.

LA "INCREÍBLE HISTORIA" DE OCEANÍA

Julie Adams ha destacado la "increíble historia" de Oceanía y sus obras de arte, mayoritariamente desconocidas en Europa, y ha dicho que la muestra introduce al público a la variedad de gentes y culturas del continente.

"La exposición pone la gente del Pacífico en el centro de la historia. Los visitantes sentirán como si estuviesen conociendo a los habitantes de las islas del Pacífico", ha asegurado, destacando las obras sonoras, las películas y las piezas de artistas contemporáneos.

La muestra incluye una armadura hecha de fibra de coco que, por primera vez desde que llegó al British Museum en el siglo XIX, se ha ensamblado y colocado en un maniquí.

'BOTTLED OCEAN 2025'

Nuku expone, al final de la muestra, su instalación 'Bottled Ocean 2025', que presenta su visión de lo que podría pasarle al planeta dentro de 100 años: un mundo donde las criaturas marinas habitan un océano inundado de plástico, a partir de representaciones de animales marinos hechos con dicho material.

"Este monstruo que hemos creado mediante la brillantez tecnológica nos invita con la decisión de demonizarlo o identificar sus propiedades curativas. Os invito a sacar vuestras propias conclusiones. No necesitáis oír lo que tengo que decir, podéis mirar mi obra y ver por vosotros mismos si hay belleza ahí", ha dicho el artista.

Nuku ha apuntado que el arte y la cultura, y exposiciones como esta, son para él un antídoto a la "globalización de la mediocridad", al retraso del pensamiento y la pobreza espiritual.